Krapsis: Dažkārt cilvēki melojuši, ka nav bijuši ārzemēs

Atsevišķos gadījumos iedzīvotāji bijuši ļoti bezatbildīgi un snieguši nepatiesu informāciju par to, ka it kā nav atradušies ārzemēs, uzsvēra Krapsis. Piemēram, viena persona, atgriežoties no Somijas, ieradusies bankā un par šo faktu nav ziņojusi. Vēlāk policija šo faktu noskaidroja un personu saukusi pie administratīvās atbildības.