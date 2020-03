No tāda viedokļa raugoties, skaitļi rāda, ka mēs varam kopā ar Satiksmes ministriju, AirBaltic, pārējām Baltijas valstīm un citām ES valstīm diezgan efektīvi palīdzēt cilvēkiem atgriezties. Tas notiek par viņu pašu līdzekļiem. Šeit nu jāsaka, ka tomēr savi repatriācijas izdevumi ir jāsedz katram. Par to mēs esam arī vienojušies valdībā. Mums ir protams valstis (it sevišķi ārpus Eiropas Savienības), kur noteikti šie jautājumi būs jārisina arī pēc 27. marta. Mēs jau pašlaik plānojam reisu no Frankfurtes 30. martā ar cerību, ka ar repatriācijas reisiem no Latīņamerikas, Eiropas, Āzijas vēl cilvēki spēs atlidot. Līdz ar to es domāju, ka mūsu spējas, ņemot vērā apkārt notiekošo haosu, manuprāt, mēs daram to, ko varam izdarīt un daram to adekvāti.