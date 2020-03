Pieaugušu puišu un meiteņu priekam – Zeldas stāstiņi grāmatā

Pastāvīgie žurnāla "Klubs lasītāji Zeldu jau būs pamanījuši – vairākus gadus ik mēnesi žurnālā parādās attiecību stāstiņš, ko rakstījusi Zelda. “Kurš no Zeldas padomiem man palicis prātā? Esmu daudz domājis par to, kā nepalaist garām brīdi, kad sieviete diskrēti vēlas – lūdzu, neesi džentlmenis!” atzīstas Aivars Pastalnieks, žurnāla "Klubs" galvenais redaktors.

“Šie stāsti ir pilni patiesības, un, tos lasot, bieži smaidīju vai pat smējos balsī. Par ko? Par patiesību. Par to, cik ļoti dažas no situācijām ir pazīstamas un piedzīvotas. Līdz ar to gatavojieties reizēm arī prātot, vai tik stāsta varonis neesat jūs pats. Grāmata ir ļoti iesaistoša un piedāvā plašu emociju spektru. Lasās vieglāk kā upenes bagātīgā krūmā!” saka Kaspars Breidaks, Radio SWH rīta šova vadītājs, improvizācijas teātra aktieris un pasniedzējs.