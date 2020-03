"Supernovas" fināliste Annna pretendē uz dalību lielākā Nīderlandes radio festivālā

Tiešsaistes festivālā mūziķi piedalīsies neklātienē, straumēšanas režīmā no savām mēģinājumu telpām, viesistabām vai pat guļamistabām, un uzstāšanās notiks 27. martā laika posmā no pulksten 19 līdz 01 pēc Latvijas laika. "NPO Radio 2" tiešraidi ikvienam iespējams klausīties radiostacijas mājaslapā nporadio2.nl. Tāpat uzstāšanās festivālā būs iespējams vērot radiostacijas un, protams, arī pašu mākslinieku YouTube kanālos.

Pērn par hitu Latvijā kļuva arī jaunās dziedātājas pirmais singls "The One That Got Away". Savukārt otrais singls "Stardom/Hater" uzvarēja Nīderlandes deju mūzikas konferences "Amsterdam Dance Event" prestižajā konkursā "Demolition". Latvijā Annna pirmoreiz uzstājās pērn vasarā, kad Siguldas pilsdrupās bija iesildošā māksliniece labi apmeklētajā amerikāņu dziedātājas LP koncertā.