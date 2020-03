Vai tuberkulozes slimniekiem ir lielāks risks saslimt ar Covid-19?

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, Eiropā 2016. gadā tika reģistrēti aptuveni 290 000 jaunu tuberkulozes gadījumu, savukārt mirušo skaits no šīs slimības sasniedza 26 000. Savukārt Latvijā Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2017. gadā tika reģistrētas 483 saslimšanas, kā arī 62 nāves gadījumi.

Tuberkuloze parasti sākas pakāpeniski. Par to pacientam var liecināt ieildzis klepus (ilgāk par 2-3 nedēļām), kas var būt gan ar, gan bez krēpām, nogurums, svīšana naktīs, svara zudums, paaugstināta temperatūra un sāpes krūtīs. Bērniem tuberkuloze var noritēt ar ieilgušiem bronhītiem un pneimoniju, kas ir grūti ārstējami. Ja rodas aizdomas par tuberkulozi, jāsazinās ar ģimenes ārstu, kurš pacientam var veikt papildu izmeklējumus, piemēram, plaušu rentgenu vai datortomogrāfiju, bet parasti aizdomu gadījumā pacienti tiek nosūtīti uz ambulatorajiem tuberkulozes centriem pie ftiziatriem jeb plaušu ārstiem, kas specializējas tuberkulozes ārstēšanā. Ja diagnoze apstiprinās un pacients ir infekciozs, tālākā ārstēšana notiek specializētā slimnīcā. Zane Zitmane norāda, ka, lietojot speciālus medikamentus un rūpīgi ievērojot ārsta norādījumus, tuberkulozi ir iespējams izārstēt.

No tuberkulozes pasargāts nav neviens. Tā nav saslimšana, kas būtu raksturīga tikai sociāli nelabvēlīgām grupām. Saslimšanas risku paaugstina blakusslimības, piemēram, imūndeficīts, HIV infekcija, cukura diabēts, plaušu un nieru saslimšanas, kā arī imunitāti nomācoši medikamenti, smēķēšana un alkohola un narkotisko vielu lietošana. Saistībā ar Covid-19 izplatību tuberkulozes pacientiem ir īpaši jāievēro visi drošības un piesardzības pasākumi, jo viņiem saslimšana ar Covid-19 var noritēt īpaši smagi, ar iespējamu komplikāciju attīstību, kas var veicināt smagu elpošanas mazspēju vai pat novest līdz letālam iznākumam.

Ārste Z. Zitmane norāda, ka no tuberkulozes pilnībā pasargāts nav neviens. Tomēr ļoti svarīga ir visu jaundzimušo vakcinācija pret tuberkulozi (BCG) no 2. līdz 5. mazuļa dzīves dienai. To parasti veic jau dzemdību nodaļā. Savukārt BENU Aptiekas farmaceite Zanda Ozoliņa norāda, ka, lai samazinātu saslimšanas risku, jāievēro veselīgs dzīvesveids, jālieto pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs, jānodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, regulāri jāvēdina telpas, kā arī rūpīgi jāseko līdzi savai un tuvinieku veselībai, aizdomu gadījumā vēršoties pie ārsta.