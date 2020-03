Lietuvā nolemts atbraucējus palaist mājās pēc divu dienu piespiedu karantīnas

Lietuvas valdība nedēļas sākumā paziņoja, ka no otrdienas visi, kas atgriezušies no ārzemēm un kuriem nav jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 simptomu vai arī šie simptomi ir vieglā formā, tiks uz divām nedēļām izolēti pašvaldību piešķirtās telpās, piemēram, viesnīcās. Tomēr trešdien Lietuvas veselības ministrs Aurēlijs Verīga nolēma, ka no ceturtdienas šis rīkojums vairs nebūs spēkā.