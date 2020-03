Būsim vienoti: kā pārdzīvot pandēmiju un nestrīdēties ar līdzcilvēkiem

Periodā, kad darbs tiek veikts no mājām, daži cilvēki mēdz ierakties darba pienākumos un izvairīties no ģimenes locekļiem ar mērķi aizbēgt no komunicēšanas. Tomēr pareizāka taktika ir izstrādāt speciālu darba un mājas taktiku – laika posmu, kurā mājinieki strādā, viens otru netraucējot, un atsevišķas dienas stundas, kuras visa ģimene pavada kopā. Speciāliste Keita Moila skaidro, ka sākotnēji šāda pieeja var šķist sarežģīta, jo būtībā darbs ir ienācis mājās un to ir jāmācās nodalīt no dažādiem uzmanības novērsējiem.