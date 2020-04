Miegs, miegs un vēlreiz miegs! Ikdienas darbu dunā miegs ir tā lieta, kas visbiežāk tiek pamesta novārtā un svaru kausos parasti nostājas mazāk vērtīgā pozīcijā par pāris jaunāko seriālu sēriju noskatīšanos. Darbs no mājām un meitas mācības no mājām nozīmē to, ka savu ikdienas modinātāju varu no 6:30 pārlikt uz 8:45. Ja vēl izdotos nesākt iet gulēt vēlāk, būtu pavisam labi. Tāpat nevaru nedz noliegt, nedz apstiprināt, ka arī savu pusdienu pārtraukumu turpmāk izmantošu pusdienlaika gulēšanai.