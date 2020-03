Internetā piedāvā par maksu noskatīties filmu "Dvēseļu putenis"

No 27. marta filmu par maksu (nepilni septiņi dolāri) iespējams noskatīties studijas "Kultfilma" un "Latvijas Filma" vimeo.com kanālos.

“Ņemot vērā, ka filmu šobrīd nav iespējams vērot uz lielajiem ekrāniem, esam nolēmuši to padarīt pieejamu plašākai auditorijai agrāk, nekā sākotnēji bija plānots. Filmas radošās komandas vārdā aicinu šo laiku, kad mums visiem nācies nedaudz pierimt ierastajā ikdienas skrējienā, izmantot jēgpilni un veltīt lietām, kurām līdz šim laika, iespējams, pietrūcis. Varbūt ir īstais brīdis, lai ne vien noskatītos "Dvēseļu puteni", bet arī izzinātu mūsu tautas vēsturi, pieredzi un nodotu Latvijas rašanās stāstu jaunākajai paaudzei,” stāsta filmas režisors Dzintars Dreibergs. "Esam nolēmuši 1 eur no katra veiktā filmas pirkuma novirzīt izcilo Latvijas kino vecmeistaru atbalstam. Viņu ieguldījums Latvijas kino attīstībā ir nenovērtējams, taču ikdiena pašlaik ir neskaitāmu izaicinājumu pilna."

Šai iniciatīvai pievienojas arī izplatītājs “Latvijas Filma”, ziedojot 1 eur ne tikai no katras veiktās filmas "Dvēseļu putenis" nomas, bet arī no visām "Latvijas Filma" Vimeo kanālā jau tagad pieejamajām maksas filmām.

Ziedojumi pie to saņēmējiem tiks nogādāti centralizēti, ar Latvijas Kinematogrāfistu Savienības atbalstu. Organizācijas valdes priekšsēdētāja, filmu māksliniece Ieva Romanova atzinīgi vērtē šo iniciatīvu: "Pašlaik daudzi kino vecmeistari dzīvo ļoti pieticīgos apstākļos. Diemžēl Latvijas Kultūrkapitāla fonda budžets ir ierobežots, tādēļ stipendiju par mūža ieguldījumu saņem tikai neliela daļa mākslinieku, kaut arī pelnījuši to būtu daudzi. Pensijas, ko saņem šie cilvēki, ir salīdzinoši mazas, tādēļ jebkurš atbalsts ir nozīmīgs. Esam ārkārtīgi pateicīgi par filmas “Dvēseļu putenis” veidotāju iniciatīvu un ceram, ka arī citi filmu veidotāji un izplatītāji ar laiku tai pievienosies, lai ar jaunajiem kino darbiem un to ceļu pie skatītājiem, veicinātu atbalstu māksliniekiem, kam tas patiesi nozīmīgs."