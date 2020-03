Psihoterapeits: Covid-19 krīze atstās ietekmi uz sabiedrības emocionālo veselību

Emocionālā ziņā Covid-19 radītā krīze neatšķiras no citas pēkšņas, radikālas situācijas, kas prasa pielāgošanos un adaptāciju, uzskata Miksons un kā piemēru minēja pēkšņu izlikšanu no dzīvokļa, pāra šķiršanos, darba zaudēšanu vai bankas bankrotu.

Lielākā riska grupa, kurai krīzes laikā emocionālā veselība varētu pasliktināties, būs tie cilvēki, kuri ieņēmuši, pēc Miksona vārdiem, "iemācītas bezpalīdzības pozu". Tie ir cilvēki, kuri uzskata, ka viņu dzīve - ne tikai labsajūta, bet arī likstas - ir atkarīga tikai no citiem. "Es šajā ziņā nerunāju par personām ar invaliditāti vai sirmgalvjiem. Tie ir cilvēki, kuri ir psihiski un fiziski pietiekami veseli, bet viņi ieņēmuši pozu, ka viņi savā dzīvē neko nenosaka," uzsvēra eksperts.

"Krīze liks aizdomāties, vai turpinām dzīvot kā līdz šim, vai arī izmantot to kā grūdienu pozitīvām pārmaiņām dzīvē. Nav noliedzams, ka pēc krīzes nav vēlēšanās rēķināties ar realitāti un veikt korekcijas. Šajā ziņā līdzība ir ar pāra izšķiršanos, kad viens no partneriem laulības krahā vaino pats sevi vai otru visu atlikušo dzīvi. Ja sabiedrības lielākā daļa žēlosies par atbalsta trūkumu no valdības un krīzē vainos citus, tas mums nekādā veidā nepalīdzēs tikt uz priekšu un risināt problēmas, ko Covid-19 būs radījis," norādīja Miksons.