Irānā simtiem cilvēku miruši no Covid-19 "ārstēšanas" ar metilspirtu

Tomēr Irānā sociālo tīklu lietotāji viens otram pārsūta nepatiesas ziņas par kādu britu skolotāju un citiem cilvēkiem, kuriem it kā esot izdevies izārstēties no vīrusa ar viskiju un medu. Daļa šo ziņu saņēmēju ķeras pie jebkāda veida spirtu lietošanas.

Irānā metanola ražotājiem saviem produktiem jāpievieno krāsviela, lai to varētu atšķirt no etanola, ko musulmaņu valstī ļauts izmantot brūču tīrīšanai. Daži nelegālā alkohola tirgotāji metilspirtam pievieno balinātāju, lai atbrīvotos no krāsas, un tad to pārdod kā grādīgu dzērienu.