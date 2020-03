Linkaits: Ja ĀM saskatīs vajadzību, esam gatavi organizēt papildu repatriācijas reisus

Raksturojot repatriācijas procesa norisi, Linkaits skaidroja, ka, salīdzinot ar citām valstīm, Latvija savus starptautiskos pasažieru pārvadājumus slēdza agrāk. Viņš norādīja, ka Igaunijā un Lietuvā vēl joprojām ierobežotā daudzumā pasažieru pārvadājumi notiek. "Līdz ar to mums bija iespēja lidojumus organizēt kontrolētā veidā, ļaujot izsekot, kas ir šie cilvēki, kas lido šajos reisos, kur viņi dodas un kur ir viņu pašizolācijas vieta," stāstīja ministrs.

"Protams, ka mēs katram Latvijas iedzīvotājam nevaram nolikt klāt policistu un izsekot, un ļoti daudz kas ir atkarīgs no cilvēku atbildīguma pakāpes. Pat tad, ja vairākkārt lidmašīnā tiek atskaņoti paziņojumi, kur pasažieriem ir jādodas un kādi piesardzības pasākumi jāievēro, un katrs pasažieris paraksta apņemšanos ievērot šos pasākumus," teica Linkaits, skaidrojot, ka lidostā un ostās ir visi attiecīgie uzraksti, cilvēki tiek brīdināti, bet tālāk jau tā ir viņu pašu atbildība šos visus pasākumus ievērot.

Ministrs stāstīja, ka repatriācijas reisi, ko pasūtīja ĀM tuvojas beigām, šī ir pēdējā diena kad relatīvi liela cilvēku masa atgriežas Latvijā. Pēc šodienas ir atlicis tikai viens reiss - 30.martā no Frankfurtes. Linkaits norādīja, ka šajā lidojumā priekšroka biļešu iegādei tiek dota tiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstspiederīgajiem, kuri brauc no citiem kontinentiem. Attiecīgi citas valstis ar saviem repatriācijas reisiem viņus nogādā Eiropā un Latvijas puse viņus paņem un no Frankfurtes sūta uz Rīgu. "Tur ir objektīva nepieciešamība, kāpēc šim reisam vajag notikt," teica Linkaits.