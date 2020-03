Covid-19 konstatē arvien jaunās Latvijas vietās; ar to saslimuši jau 280 cilvēku.

Vecuma grupā līdz deviņu gadu vecumam inficēti deviņi cilvēki, vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem - 11 cilvēki, vecuma posmā no 20 līdz 29 gadiem - 60 cilvēki, savukārt visvairāk inficēto iedzīvotāju ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem - 86.