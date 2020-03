Trešdaļa no piektdien konstatējām saslimšanām ar Covid-19 saistīta ar ārzemēm

SPKC skaidroja, ka šodien sākts darbs ar no jauna 25 inficētiem Covid-19 pacientiem.

Līdz šim noskaidrots, ka deviņi saslimušie atgriezušies no ārzemēm - Anglijas, Nīderlandes, Zviedrijas, bet divas personas inficējušās no ģimenes locekļa, kurš atgriezies no ārzemēm. Darbs pie jauno gadījumu aptaujāšanas un izmeklēšanas turpinās.