Par velti siers ir tikai peļu slazdā jeb kā neuzķerties uz krāpniekiem internetā

Kā informē Valsts policija – Covid-19 pandēmijas laikā īpaši aktivizējušies telefonkrāpnieki un krāpnieki internetā, kuri izmanto krīzes situāciju, lai negodprātīgi gūtu peļņu. Ikdienā, policijai monitorējot situāciju informācijas telpā, ir konstatēti gan krāpnieciski zvani iedzīvotājiem no Latvijā un ārzemēs reģistrētiem tālruņa numuriem, gan viltus ziņas zem kurām slēpjas arī pikšķerēšana. Mobilo sakaru operatora BITE novērojumi liecina, ka šobrīd kā galvenos “āķus” krāpnieki izmanto tieši pandēmijas dēļ izveidojušies “vājos punktus” sabiedrībā, piemēram, uzdodoties par ģimenes locekli, kas iestrēdzis citā valstī, tādējādi it kā palīdzības vārdā izspiežot naudu. Tāpat situācija tiek izmantota, lai piedāvātu iegādāties brīnumlīdzekļus, kas aizsargā no jaunā vīrusa.

Laikā, kad e-komercija kļuvusi īpaši pieprasīta, arī krāpnieki izveidojuši savus e-veikalus. Tiesa, no šiem veikaliem pasūtīta prece nesasniegs Jūsu namdurvis, jo, visticamāk, konkrētā prece nemaz neeksistē un vienīgais lapas pastāvēšanas iemesls ir bankas pieejas datu izkrāpšana. Lai netiktu apkrāpts viltus e-veikalā, jāpārbauda, vai lapa, kurā gatavojaties veikt pirkumu, ir droša. To var izdarīt, aplūkojot mājaslapas adreses lauku -

Īpaša uzmanība jāpievērš atbildot uz zvaniem un SMS no nezināmiem numuriem. It īpaši, ja kāds uzrunā Tevi, Tavu radinieku vai draugu vārdā. Papildus piesardzībai saziņā ar radiem un draugiem ārzemēs, svarīgi vienoties par konkrētu saziņas laiku kā arī “parolēm”, kuras sadzirdot, varēsiet pārliecināties, ka zvans, arī ja saņemts no sveša tālruņa numura, nav krāpniecība. Tāpat, saņemot zvanu vai SMS, it kā no sava tuvinieka, bet no Tev nezināma numura, pārbaudi informāciju citā kanālā. Pēc sarunas uzraksti SMS, ziņu kādā ziņapmaiņas programmā vai uzzvani šim cilvēkam uz Tev zināmo viņa numuru, pārliecinoties par informācijas patiesumu.