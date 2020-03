Novērošanas kameras palīdz aizturēt dzērājšoferi, kurš veda sievieti un bērnu

"Veicot novērošanu, darbiniekam likās aizdomīga situācija, kad piebrauc džips un no tā izkāpj vīrietis, kurš tā kā grīļojās. Bija pazīmes, ka viņš, iespējams, ir alkohola reibumā. Uz notikuma vietu tika izsaukta tuvākā patruļekipāža, jo pēc tā cilvēka uzvedības bija skaidrs, ka viņš, visticamāk brauks tālāk, un uz to brīdi jau bija iekāpis arī mašīnā. Viņš jau bija izbraucis no stāvvietas un jau brauca prom, bet ekipāža jau bija notikuma vietā, apturēja šo transportlīdzekli," TV3 raidījumam Degpunktā stāsta Reģionālās Pašvaldības policijas priekšnieks Māris Bomiņš.