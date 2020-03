Tiesa izbeidz Latvijas gāzes legālo reiderismu; monopolistam būs jāatgriež patērētājiem piedzītās kompensācijas

Pagājušā nedēļā Satversmes tiesa nospriedusi, ka monopolistam nebija tiesības no iedzīvotājiem iekasēt kompensācijas trīskāršā apmērā. Komercuzņēmumam šādas tiesības savulaik deva Ivara Godmaņa valdība. Satversmes tiesa lēmusi, ka pārkāptas iedzīvotāju pamattiesības un noteikumi atcelti no to pieņemšanas brīža. Un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs tiesības tās atgūt savulaik samaksāto.