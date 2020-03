Drīzumā cer piegādāt vairākus miljonus masku un respiratoru

Kopā ar aizvadītajā naktī jau piegādāto kravu no Ķīnas, pavisam tuvākajā laikā iecerēts tikt pie aptuveni miljona respiratoru un pieciem miljoniem masku. Ar šiem krājumiem varētu pietikt vismaz mēnesim.

Vēl šīs nedēļas vidū slimnīcu rezerves pietika no pāris dienām līdz, varbūt pāris nedēļām. Un NVD vadītājs Edgars Labsvīrs atzina – ja tuvākās nedēļas vai divu laikā neizdosies paredzētās piegādes no Ķīnas, tad “mēs patiešām esam krīzē. Un to mēs nevaram pieļaut.”