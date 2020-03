Armiju pagaidām ielās nevedīs, un arī jaunākos ierobežojumus kontrolēs policija

Ministrs ar padomnieces Beatas Jonites starpniecību aģentūrai LETA teica, ka atbilstoši Iekšlietu ministrijas lūgumam Nacionālie bruņotie spēki tiek piesaistīti ārējās robežas kontrolei. LETA jau rakstīja, ka no 30.marta Zemessardze sāks sniegt atbalstu Valsts robežsardzei Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles pastiprināšanā. Tāpat no 1.aprīļa Zemessardze sniegs atbalstu Valsts robežsardzei ar uzdevumu uz Latvijas - Igaunijas un Latvijas - Lietuvas robežas gan no Latvijā ieceļojošām, gan tranzītā ceļojošām personām izsniegt un saņemt apliecinājumus, ka minētās personas ievēros īpašus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, uzturoties Latvijā.