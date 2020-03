Кlīniskais imunologs: karantīna pati kā tāda nav problēmas risinājums

Kā saka speciālists, pastāv pavisam vienkāršas lietas, par kurām mēs piemirstam, bet kas ir ļoti efektīvas un palīdz izvairīties no infekcijas slimības smagas gaitas. “Pirmkārt, tā ir inhalācija. To var veikt arī ar vecmāmiņas metodi, nav noteikti jābūt inhalācijas aparātam. Jāņem katliņš ar karstu ūdeni, jāiepilina mazliet ēteriskās eļļas, piemēram, kadiķu eļļu, Austrālijas tējas koka eļļu vai ko līdzīgu. Galvenais, lai ēteriskā eļļa būtu kvalitatīva. Un veiciet preventīvo inhalāciju, kad esat atgriezies no veikala vai citas ļaužu pilnas vietas,” iesaka Lauris Līcītis.