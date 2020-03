Neeksperimentē: dezinficēšana, kas var kaitēt mājai un veselībai

Spirts ir efektīvs līdzeklis virsmu attīrīšanai no gripas vīrusa, un to šajos apstākļos plaši izmanto iekštelpu dezinfekcijai pret koronavīrusu. Tomēr spirta ķīmisko īpašību dēļ virsmu attīrīšanā ir jāievēro īpaša piesardzība. Lūk, lietas, ko nevajadzētu darīt.

Ir vairākas ķīmisku vielu kombinācijas, no kurām vajadzētu izvairīties par katru cenu, un balinātājs ar spirtu ir viena no tām. Tīrā spirtā ir etanols un izopropils, kas, sajaucoties ar balinātāju, rada hloroformu - toksisku savienojumu, kas veido toksiskus un kodīgus izgarojumus. Hloroforma ieelpošana var izraisīt nopietnu kaitējumu centrālajai nervu sistēmai, kā arī aknām, nierēm, izraisīt ādas, plaušu un acu kairinājumu un nelabumu un reiboni.

Tīrs spirts ir labs dezinfekcijas līdzeklis virsmām, tualetēm un pat elektroniskām ierīcēm. Taču pirms tīrīšanas virsmas ir jāsagatavo. Etanols spirtā ir šķīdinātājs - intensīva alkohola ieberzēšana burtiski var iznīcināt lakas vai apdari, radot būtisku kaitējumu mēbelēm vai citām virsmām. Ja izmanto spirtu apstrādātu koka virsmu dezinficēšanā, dari to ļoti uzmanīgi un neberz. Ņem vērā, ka dažu audumu tīrīšana ar spirtu var tos sabojāt. Izvairies ar spirtu dezinficēt smalkus vai sintētiskus tekstila izstrādājumus, piemēram, acetāta, viskozes, vilnas un zīda.

Dezinficējot ar spirtu, ir svarīgi to neatšķaidīt. Spirta efektivitāte mikroorganismu iznīcināšanā strauji pazeminās, atšķaidot to līdz mazāk nekā 50 procentiem. Optimālā spirta koncentrācija, kas nogalina baktērijas, ir no 60 līdz 90 procentiem.