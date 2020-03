Kā Covid-19 laikā pabūt ārā, nesastopoties ar nosodījumu?

No vienas puses, šajā laikā labāk palikt mājās. No otras - svaigs gaiss un izkustēšanās nāk par labu veselībai. Ko darīt?

Ballītes un pasēdēšanas draugu lokā ir pretrunā ar pašlaik spēkā esošajiem ierobežojumiem. Ja kāds no visiem, pašam to nezinot, būs inficējies ar jauno koronavīrusu, slimība var viegli izplatīties visā kompānijā. Jāatceras, ka vīruss izplatās gaisa pilienu ceļā, tātad arī sarunājoties, sveiciena vietā sabučojoties vai, piemēram, padzeroties no vienas glāzes. Klepojot un šķaudot pilieni nonāk uz virsmām, no kurienes tie var nonākt uz citu cilvēku rokām un novest pie inficēšanās.