Stradiņa slimnīca saņēmusi 48 000 sejas aizsargmasku, 5000 respiratoru un 500 briļļu

Stradiņa slimnīcas aplēses liecina, ka mēnesī būtu nepieciešami pat 100 000 masku. Tās no pirmdienas lietos viss ārstniecības personāls, lai nodrošinātu maksimālu personāla aizsardzību no iespējamas inficēšanās ar jauno koronavīrusu, klāstīja slimnīcas pārstāve.

Jau ziņots, ka naktī no sestdienas uz svētdienu tika piegādā pirmā krava ar teju miljons sejas maskām un respiratoriem, ko tālāk novirzīja ārstniecības iestāžu vajadzībām. Lidojumu uz un no Urumči starptautiskās lidostas Ķīnā, no Džendžou un Jivu reģioniem uz Latviju nodrošināja nacionālā aviokompānija "airBaltic".