Ignorē luksofora sarkano signālu un izraisa avāriju

Tā, piemēram, Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojumā aizvadītās piektdienas rītā ap deviņiem saskrējās divi spēkrati - mikroautobuss Renault, kas brauca pa Ilūkstes ielu Lubānas ielas virzienā, un vieglais auto Volkswagen, kas no centra traucās uz Dreiliņu pusi.

Kā ziņo TV3 raidījums Degpunktā, negadījums, iespējams, notika tādēļ, ka viens no autovadītājiem rupji pārkāpa satiksmes noteikumus, ignorējot luksofora aizliedzošo gaismas signālu.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Mēs braucām pie zaļās gaismas, bet šoferis no tās puses [no centra] traucās. Tiešām traucās. Pretējā pusē, rindā, visas mašīnas stāvēja. Bet viņš - pa to joslu. Mēs braucām pie zaļās gaismas, viņš pie sarkanās," notikumus atstāsta Renault vadītājs Jevgēņijs.