Lielās slimnīcas: Covid-19 krīzes pārvarēšanā sabiedrības atbalsts vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk

Valsts pirmā amatpersona izteikusi pateicību visiem, kuri ir iesaistīti šajā darbā - medicīnas darbiniekiem, kuri ir iesaistīti vīrusa ierobežošanā, kā arī slimnīcām par to efektīvo un operatīvo rīcību.

"Vēlos uzsvērt, ka Latvijas lielās slimnīcas ir bijušas un ir daudz gatavākas jau no ārkārtas situācijas pirmajiem brīžiem, nekā to varam redzēt dažās citās Eiropas valstīs pēc vīrusa Covid-19 izplatīšanās, un par to es vēlos gan slimnīcu vadībai, gan medicīnas darbiniekiem izteikt lielu pateicību," akcentēja Levits.