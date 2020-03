Grupa "Credo" un aktrise Lelde Dreimane vienojas kopīgā dziesmā

Jau ceturto gadu pēc kārtas, Izdevniecība MicRec sadarbībā ar “Draugiem.lv” organizē tā saukto “Tautas dzejnieku” konkursu “Dzeja no sirds”. Katru gadu konkursa patrons Guntars Račs izvēlas trīs labākos dzejoļus, no aptuveni 1000 iesūtītajiem, kurus piedāvā kādam no pazīstamākajiem Latvijas komponistiem, dziesmu sarakstīšanai. Līdz šim dziesmas rakstījuši Jānis Lūsēns, Uldis Marhilevičs un Raimonds Pauls, taču šogad dziesmu rakstīt un izpildīt uzņēmās grupas “Credo” līderis Guntis Veits.