Petrovs no Alternative maldina par valsts atbalstu krīzes skartajiem

Atlaistās Rīgas domes deputāts un partijas Alternative valdes loceklis Valērijs Petrovs savā Facebook kontā kritizē valdību un aicina krīzes laikā no cilvēkiem neiekasēt komunālos maksājumus. Taču vairāki apgalvojumi, ar kuriem politiķis argumentē savu nostāju, neatbilst patiesībai.

Petrovs iepriekš bija partijā Saskaņa un atpazīstamību ieguva kā viens no dāsni atalgotajiem Rīgas pašvaldības uzņēmumu konsultantiem – piecu gadu laikā divos uzņēmumos viņš saņēma ap ceturtdaļmiljonu eiro. Pēc izslēgšanas no Saskaņas viņš kopā ar vēl dažiem kolēģiem pievienojās Aleksandra Mirska partijai Alternative, solīja to atdzīvināt un startēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās.