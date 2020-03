Divu nedēļu laikā repatriācijas lidojumos mājās atgriezušies 2770 pasažieru

No 20. līdz 30.martam speciālajos lidojumos "airBaltic" pārvadājusi 2262 Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājus no Abū Dabī, Amsterdamas, Frankfurtes, Stambulas, Londonas, Malagas, Maltas un Tbilisi uz Rīgu. Tāpat lidsabiedrība pārvadājusi 509 pasažierus no Rīgas.