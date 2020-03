Prasot apstiprināt Facebook kontu, viltvārži cer izkrāpt kredītkartes datus

Pa to, ka kontu verificēt nelūdz pats Facebook, liecina fakts, ka šī lapa nav apstiprināts lietotājs. Gan slavenībām, gan lieliem uzņēmumiem blakus lapas nosaukumam ir zils simbols, kas apliecina konta īpašnieka identitāti. Šajā gadījumā krāpnieki cenšas apmulisināt upuri, savā lapas profila bildē iekļaujot vizuāli līdzīgu zaļu simbolu. Protams, ne visi zīmoli ir pieteikušies , lai šādu apstiprinājumu saņemtu, taču tas noteikti atrodams pie visām Facebook un Facebook produktu lapām.

Ierakstā lietotāji aicināti spiest uz saites, kas it kā ved uz Facebook drošības lapu. Šādi un līdzīgi krāpniecības veidi Facebook novērojami bieži. Ko viltvārži tā cenšas panākt, izpētīja un Re:Check pastāstīja IT drošības uzņēmuma Possible Security īpašnieks Kirils Solovjovs.