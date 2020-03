Uz nākamā Marsa pašgājēja borta būs 10,9 miljoni vārdu un 155 esejas

Kā vēstīts “NASA" mājaslapā, vārdi, kurus iesniedza cilvēki kampaņas “Send Your Name to Mars" ietvaros, kosmosā tiks nogādāti nākamajā gadā. Silikona čipi ar 155 finālistu esejām kampaņas “Name the Rover" ietvaros arī tiks pierīkoti alumīnija plāksnei uz pašgājēja.