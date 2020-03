"Sony" savu svarīgāko filmu pirmizrādes pārceļ uz 2021. gadu

Šis lēmums skars tādas filmas kā "Morbius", "Ghostbusters: Afterlife" un "Peter Rabbit 2: The Runaway".

Zinātnieka Maikla Morbiusa tēls "Marvel" komiksu pasaulē pazīstams no Zirnekļcilvēka grāmatām.

Filmas "Ghostbusters" ("Spoku mednieki") turpinājums pārcelts no šā gada 10. jūlija uz 2021. gada 5. martu, savukārt ģimenes animācijas filma "Peter Rabbit 2" ("Trusītis Pēterītis 2") no 7. augusta uz 2021. gada 15. janvāri.

Viena no pirmajām filmām, kas pārcelta, bija jaunākā Džeimsa Bonda lente "No Time to Die".