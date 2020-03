Tikai drosmīgajiem: virtuālai apskatei pieejama spokainā Vinčesteras māja

Vinčesteras māja ir viena no pasaulē ērmīgākajām un vienlaikus biedējošākajām mājām Ziemeļamerikā. Mājas autore ir slavenā Vinčesteru ieroču uzņēmuma mantinieka Viljama Vinčestera sieva, kas pēc vairākām ģimenes nelaimēm un pāris gadu pēc vīra nāves, 1884. gadā, iegādājās zemesgabalu ar nepabeigtu privātmāju Sanhosē, Kalifornijā. Sieviete tolaik mantoja 50% no uzņēmuma un 20,5 miljonus ASV dolāru, kas mūsdienu naudā ir ekvivalenti 543 miljoniem ASV dolāru, bet no uzņēmuma Sāra ik dienu nopelnīja 1000 dolārus jeb 26 000 dolāru mūsdienu valūtā. Tomēr nauda ne vienmēr nes laimi. Sieviete sirga ar smagu depresiju un uzskatīja, ka viņu vajā ar Vinčesteru ražoto ieroču nošauto cilvēku gari.