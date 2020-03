Ukrainas parlaments atceļ lauksaimniecības zemju pārdošanas aizliegumu

Par likumu, kuru apstiprināt ilgstoši bija mudinājuši ekonomisti investīciju veicināšanai lauksaimniecībā, pirmdienas vakarā no 450 parlamenta locekļiem nobalsoja 259.

Ar šo balsojumu no 2021.gada 1.jūlija Ukrainas iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties lauksaimniecības zemes, bet Ukrainas uzņēmumi to varēs no 2024.gada. Pašlaik lauksaimniecības zemes var tikai nomāt.