Īstu dzērājšoferi spēj apturēt tikai trīs cauras riepas un pārsists karteris

"Dienas laikā, patrulējot Maskavas forštatē, viena no patruļām pamanīja pretī braucošu auto bez ieslēgtām tuvajām gaismām, kā arī bez priekšējās numurzīmes. Braucot garām, vadītājs piefiksēja, ka policisti viņu ir pamanījuši, strauji nogriezās no kustības virziena un mēģināja izvairīties. Policijas darbinieki nekavējoties sāka sekot un pieprasīja apstāties. Transportlīdzekļa vadītājs ignorēja policijas rīkojumu apstāties un sāka mukšanu," TV3 raidījumam Degpunktā stāsta Rīgas Pašvaldības policijas Latgales pārvaldes pārstāvis Guntis Bērziņš.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Autovadītājs glābiņu meklēja uz Krasta ielas, taču arī uz tās viņam neizdevās no sekotājiem atrauties, pēc kā vīrietis nolēma atgriezties forštates šaurajās ieliņās.

"Pēc neilgas pakaļdzīšanās pa Krasta ielu transportlīdzekļa vadītājs nogriezās no galvenās ielas gar tirdzniecības centru Mols, izbrauca uz Grebenščikova ielas, un, braucot atpakaļ gar Molu, nesavaldīja savu spēkratu, iebrauca apstādījumos, kur pārsita trīs no sava auto četrām riepām. Tomēr arī šādā stāvoklī vadītājs turpināja mukšanu. Bet, braucot jau pa Toma ielu, viņš sadūrās ar vēl vienu šķērsli, kur pārsita arī motora karteri, kā rezultātā no motora jau sāka tecēt eļļa," - tā Bērziņš.