Dombrovskis: Ekonomikas atkopšanos ietekmēs tas, cik daudz izdosies saglabāt uzņēmumus un darbavietas

"Ja mēs skatāmies uz to, ko dalībvalstis pašreiz jau dara, tad iespējas aktīvi tiek izmantotas. Ja runājam par fiskālā atbalsta pasākumiem, tad dalībvalstis jau ir pieņēmušas lēmumus par vairāk nekā 2,2% no ES kopējā nacionālā ienākuma, kā arī papildus ir pieņēmušas lēmumus par kopumā 13,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP) attiecībā uz dažādiem likviditātes atbalsta instrumentiem, lai nodrošinātu turpmāku finansējuma pieejamību uzņēmējiem. Dalībvalstīm šīs iespējas ir un dalībvalsts tās izmanto gan no fiskālā, gan no valsts atbalsta viedokļa," pauda Dombrovskis.