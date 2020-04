"Summer Sound" un "Positivus" rīkotāji nogaidīs, pirms lemt par pasākumu likteni

"Nākot tuvāk festivālam, mēs sekosim līdzi, kādi ir valdības rīkojumi un situācija pasaulē, jo līdzās pašmāju māksliniekiem festivālā uzstāsies arī mākslinieki no ārzemēm,"

Arī Majors domā, ka teorētiski festivālu varētu noorganizēt, ja ierobežojumus atceļ mēnesi pirms tā, tomēr viņš uzsvēra, ka situācija nav atkarīga tikai no Latvijas puses, jo jāskatās arī uz ārvalstīm, no kurām būtu jāierodas festivāla māksliniekiem.

Runājot par to, kā festivāla norisi varētu ietekmēt tas, ka, piemēram, Latvijā atceļ ceļošanas ierobežojumus, bet mākslinieka mītnes zemē neatceļ, Pabērza skaidroja, ka ar katru mākslinieku tiek slēgts atsevišķs līgums.

"Līgumā ir atrunāti dažādi punkti, ieskaitot, "force majeure" situācijas. Mēs nevaram ietekmēt to, ka, piemēram, festivālā ir jāuzstājas dīdžejam no Francijas, bet viņš netiek ārā no valsts," skaidroja Pabērza.