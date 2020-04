Piecas valstis aicina veidot globālu aliansi pret koronavīrusu

"Šī vīrusa priekš mēs visi esam vienlīdzīgi, un mums ir jāstrādā kopā, lai to uzvarētu," teikts otrdien "The Financial Times" publicētajā piecu valstu vadītāju kopīgajā rakstā. "Šī pandēmija nesaudzēs nevienu valsti, neatkarīgi no tā, cik attīstīta ir tās ekonomika un tehnoloģijas un cik lielas ir tās iespējas."