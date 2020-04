Lielākās piemaksas saņems tie mediķi, kuri bijuši tiešā saskarē ar Covid-19 pacientiem

Ar ministres rīkojumu arī uzdots NVD noteikt ģimenes ārsta praksēm par martu izmaksāt fiksētu piemaksu 30% apmērā no faktiskā vidējā atalgojuma ārstam 2019.gadā, kas palielināta par 10%. Savukārt par aprīli un maiju šāda pati piemaksa izmaksājama 20% apmērā. Piemaksas gan pienāksies tikai ģimenes ārstu praksēm, kuras nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību, tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas.

Saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību Latvijā no 13.marta līdz 14.aprīlim noteikta ārkārtējā situācija. Līdz 1.aprīlim valstī reģistrēti 446 Covid-19 slimnieki, no tiem ārstniecības iestādēs stacionēti 28 cilvēki. No stacionētajiem 25 ir ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu.