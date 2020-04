"Pica Lulū" sākusi nodrošināt pārtikas un saimniecības preču piegādes

Picērijas "Pica Lulū" pārvaldītājs un franšīzes turētājs "Later LTD" sācis nodrošināt pārtikas un saimniecības preču piegādes uz mājām, aģentūru LETA informēja "Later LTD" mārketinga un pārdošanas vadītāja Agnese Puriņa.