Dakteri klauni turpinās atbalstīt bērnus arī karantīnas laikā

Kopš 12. marta visās Latvijas slimnīcās ieviests karantīnas režīms, tas nozīmē, ka ir aizliegts apciemot pacientus. Taču bērni no tā neslimo mazāk un lai mazie pacienti nepaliktu bez prieka, atbalsta un pozitīvas noskaņas, kā arī cenšoties noņemt kaut mazu daļu slodzes no medicīnas personāla, biedrība “Dr. Klauns” atrada risinājumu: Dakteri klauni izmēģinās jaunus formātus online vidē: tiešraides, videoskečus un online improvizāciju. Daži no formātiem būs pieejami ikvienam, kurš vēlēsies, uzlabot garastāvokli, papildināt savus emocionālos resursus un mazināt trauksmi – atliks tikai ieiet Dr.Klauns Facebook vai Instagram lapās.