Ignorējot STOP zīmi, izraisa smagu avāriju uz Liepājas šosejas

Šajā neregulējamajā krustojumā, priekšroka ir tiem šoferiem, kuri brauc pa Liepājas šoseju. Tiem, kuri šosejai piebrauc no Tukuma vai Jelgavas puses, ir jāapstājas pie STOP zīmes. Tieši šīs zīmes neievērošana beidzās nelāgi kādam Audi un mikroautobusam Renault, jo vieglais auto, faktiski nebremzējot, izbrauca priekšā mikroautobusam un sadursme bija neizbēgama.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Kā raidījumam TV3 raidījumam Degpunktā atklāj Audi pasažieris, viņi braukuši no Tukuma puses, taču pirms krustojuma nav nostrādājušas bremzes.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"No turienes braucām, mums priekšā stāvēja fūre. Tur zālē pēdas ir, mēs to fūri nedaudz apbraucām, gribējām bremzēt. Automašīnas priekša jau bija ārā, bet no turienes mikroautobuss brauca. Un mikroautobus mūs "noslaucīja"," stāsta Audi pasažieris.