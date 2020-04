Lielākas problēmas mums ir ar tiem skolu un augstskolu beidzējiem, kuriem gala pārbaudījumos ir ļoti būtiska praktiskā daļa. Tas ir tehnikumos, gan ļoti daudzās augstskolās. Ja tev ir šī profesionālā izglītība, tad iespējams, ka ir nepieciešams pagarinājums. Nav iespējams pabeigt profesijas apguvi bez nokārtota kvalifikācijas eksāmena, intervijā portālam TVNET pauda izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Varbūt sākšu ar tehnisko dimensiju. Kopš ārkārtas stāvokļa pasludināšanas, skolām un universitātēm ir nepieciešams darboties attālinātā režīmā. Līdz ar to – man ir jautājums. Vai mums pietiek tehniskā kapacitāte un tehniskais nodrošinājums, lai to visu izdarītu? Vai esat saņēmusi kādas sūdzības un identificējusi kādas problēmas?

Te uzreiz būs vairāki atbilžu bloki. Droši vien, ka es uzreiz iesākšu ar augstāko izglītību un profesionālo izglītību. Šo iestāžu audzēkņi ir iesākuši attālināti mācīties ātrāk, nekā vispārizglītojošās skolās. Augstākajā izglītībā iet diezgan labi. Jāsaka, ka ir jau izkopta šī e-vide un principā jau ar 2010. gadu (pat agrāk) augstskolas ir mērķtiecīgi gājušas uz e-vides izkopšanu. Tas nozīmē, ka katram docētājam viss viņa studiju kurss ir e-vidē un atkarībā no docētāja uzņēmības, viņa grupas lieluma, tur ir iespējams ne tikai ievietot dažāda veida šo te nodarbību materiālu, bet arī veikt pārbaudes darbus un arī nodrošināt to, ka, piemēram, Latvijas Universitāte ir pievienojusi tiešsaistes rīku, kas visu uzreiz nodrošina vienā platformā. Tādā veidā tas ir ļoti ērti lietojams. Līdzīgi ir profesionālajā izglītībā. Viņi pamatā gan lieto citu platformu – Mykoob. Varbūt viņiem nav tik daudz izstrādāta vide, kurā pats lektors, pasniedzējs strādā, tomēr tajā pašā laikā skolēni arī jau ir adaptēti šai videi.

Sarežģītāka šī situācija, protams, ka bija vispārizglītojošās skolās. Ne tikai tādēļ, ka, pirmkārt, tas nekad nav mēģināts, bet arī tādēļ, ka tas apjoms ir krietni lielāks. Proti – šobrīd vispārizglītojošā posmā ir apmēram 215000 skolēnu un līdz ar to – tās lielākās bažas pirmām kārtām bija par to, lai pirmajā mācību dienā nebūtu tā, ka pilnīgi visi plkst. 9:00 ieslēdz vienu platformu un šī platforma patiešām neiztur šo lietotāju daudzumu. Principā šajā gadījumā uzreiz varēja iesākties haoss un neviens nezinātu darīt. Tā kā tas bija izaicinājums.

Teikšu uzreiz, ka ,pirmkārt, mēs sadarbībā ar pašvaldībām apzinājām skolēnus, kuriem pietrūkst viedierīces. Uz šo brīdi mēs varam teikt, ka vairāk kā 5100 jau ir nokļuvuši pie sava adresāta.

Šobrīd Izglītības un Zinātnes ministrijas kontā ir ienākušas ziņas, ka apmēram 400 izglītojamajiem vēl vajadzētu viedierīces un kā saka – šis process notiek un tiek koordinēts ļoti daudz pašvaldības līmenī un skolas arī uz to bija reaģējušas.

Mani nedaudz izbrīna tas, ka digitālajā un mūžizglītības laikmetā es redzu sociālajos tīklos, ka ļoti daudzi studenti (arī skolotāji) atklāj faktu, ka viņiem ir ļoti novecojusi datortehnika vai nelietojama programmatūra. Man jau šķiet, ka vismaz gadus 10, mēs dzīvojam tādā laikā, kurā iztikt šajā garīgā līmeņa profesijā (skolotājs, pasniedzējs, students) bez datortehnikas iztikt nav iespējams.

Tomēr tas ir tikai viens profils. Otra lieta – mēs strādājam ar pašvaldībām un identificējam tās skolas, kurās vajag kāpināt interneta jaudu un ātrumu. Tas ir stāsts par pēdējo jūdzi un to, vai tā ir pieejama skolai. Trešā lieta – mēs paralēli runājam ar šīm te vairākām kompānijām un platformu turētājiem par to, ka mums būtu nepieciešams arī vispārizglītojošā skolā šīs virtuālās klases efekts – līdzīgi kā tas ir augstākajā izglītībā. Respektīvi – ir viena platforma, kurā skolotājam ir pieejami dažādi rīki un viņam nevajag izmantot paralēli daudz. Ceturtais, mēs saņemam jautājumus par to, kad būs papildus tehnoloģiju kursi. Tas mūs priecē, jo bijām laikus arī plānojuši finansējumu dažādiem līmeņiem skolotājiem. Plānojam atbalstīt arī augstākās izglītības pasniedzējus un vēl ir vienmēr arī jautājums par šo informācijas tehnoloģiju speciālistu – ekspertu atbalstu. Var gadīties situācijas, kad netiek salāgota programmatūra un ir nepieciešami kādi iestatījumi, ko jebkura priekšmeta skolotājs nevar veikt. Mēs strādājam ar visiem šiem tehnoloģijas jautājumiem un droši vien viens no tiem ir arī šī virsskaņas TV platformas izveide runājot par materiālu pieejamību.

Es tad uzreiz uz šīs pašas nots uzdošu jums jautājumu – ko darīt daudzbērnu ģimenēm, kuras katrai savai atvasei nevar nodrošināt nepieciešamās tehnoloģijas, lai pieslēgtos e-vides risinājumiem?

Pirmkārt, tas ir jautājums, kas ir jārisina kopā ar klases audzinātāju, skolu un pašvaldību. Lielākoties, pašvaldības patiešām nāk pretī, apzina šīs ģimenes un šo tehnoloģisko risinājumu mēģina atrast. Otrkārt, tajā brīdī, kad mēs lūdzam skolotājus šo mācību darbu plānot, mēs uzreiz sakām – attālinātās mācības nav tālmācība un šeit ir jāsaprot, ka tā nav tikai atrašanās tiešsaistē un kādas viedierīces lietošana. Tāpēc arī mēs lūdzam, lai priekšmetu skolotāji saplāno un saskaņo starp dažādiem priekšmetiem mazāku resursu izmantošanu, līdzīgu platformu izmantošanu un saskaņo, kad ir šīs video konferences, lai nav tā, ka plkst. 12:00 šī konference ir 7 klasēm vienlaicīgi. Mēs lūdzam saskaņotu darbu no priekšmetu skolotājiem un pašvaldības un skolu direktoru iesaistīšanos, lai novērstu jebkura bērna izslēgšanu no šīs aprites.

Turklāt mēs piedāvājam jaunu izglītojošu kanālu, kura saturs būs domāts tieši 1.-6. klases skolniekiem. Tas cita starpā ir arī izvēlēts tāpēc, ka 97% šīs virsskaņas TV pieejamības tehniski ir nodrošinātas Latvijā.

Vai ministrija būtu gatava dotēt ekipējuma piegādi arī augstākās izglītības iestādēm (ja rastos tāda nepieciešamība)? Mūsu lasītājs uzdeva šādu jautājumu saistībā ar to, ka tas ir dzirdējis, ka kaut kas tamlīdzīgs notiek vispārizglītojošās iestādēs. Tomēr par augstāko izglītību vēl nekas īsti nav dzirdēts.

Jā, tieši tāpēc arī minēju šo faktu, ka man liekas, ka mēs dzīvojam digitālajā informācijas un mūžizglītības laikmetā. Tajā brīdī, kad cilvēks izvēlas studēt, tad droši vien ... jā, es saprotu, ka ir dārdzība un izdzīvošanas apstākļi ir sarežģīti, bet viņam ir nepieciešama šī viena viedierīce. Mums rīt ir seminārs ar augstskolu rektoriem un mēs esam šobrīd arī izsūtījuši aptauju un tad mēs arī redzēsim kāda ir kopējā situācija. Šeit atkal ir atšķirība – vispārīzglītojošā skolā mēs par nepilngadīgajiem mūsu valsts pilsoņiem (iedzīvotājiem). Tas nozīmē to, ka viņiem ir nepieciešams atbalsts. Tajā brīdī, kad tu kļūsti pilngadīgs, tev arī pašam ir jārūpējas par šīm iespējām tikt pie viedierīces.

Es teikšu tā – šāda kampaņa palīdzēt tieši studentiem augstākās izglītības iestādēs nav, bet ņemot vērā, ka augstākās izglītības iestādēm ir bijis ļoti liels finansējums infrastruktūras modernizācijai, es ieteiktu noteikti vērsties pie programmas direktora un risināt šo jautājumu.

Tas ir nepieciešams tāpēc, ka augstākās izglītības sfērā noteikti atkal ir iespējami tādi paši izņēmumi, kādi ir vidējā izglītībā. Ļoti daudz skolas uz šo laiku palienē savu tehniku arī skolēniem. Tāpat arī skolotājiem tiek ļauts izvēlēties viedierīci ņemt tajā darba vietā, kura ir ērtāka.

Runājot par studējošajiem, daudziem studentiem no ārvalstīm pašreizējās krīzes apstākļos sāk rasties problēmas ar nodarbinātību un līdz ar to arī – dzīvošanas izmaksām. Tomēr tā kā robežas ir slēgtas, tiem nav iespējams atgriezties arī valstīs, no kurām tie ir sākotnēji ieradušies. Vai ir domāts arī par atbalsta pasākumiem šādā situācijās?

Pagaidām neesam saņēmuši šādu konkrētu informāciju, ka mums jau būtu ļoti cītīgi jāmonitorē arī šī mērķauditorija. Varu teikt tikai to, ka tajā brīdī, kad tika izsludināta ārkārtas situācija, mēs protams pievērsām uzmanību tam, cik Latvijā ir studējošo no ārvalstīm un cik ir studējošo Latvijas studentu Erasmus programmās ārvalstīs. Skaitļus neminot, abās pusēs tie bija apmēram 700-800. Tā tendence bija tāda, ka mūsu ārzemēs studējošie studenti ir palikuši ārvalstīs tikai apmēram 15%. Visi pārejie ir atgriezušies. Savukārt, tie kas studē pie mums, aptuveni 25% ir palikuši studēt šeit un pārējie ir aizbraukuši.

Jau atkal te pirmais rīks ir programmas direktors. Mēs jau atkal runājam par pieaugušiem cilvēkiem, kur primāri ir jāsazinās ar programmas direktoru un tad var domāt par tālāku nepieciešamību to risināt ar Valsts izglītības attīstības aģentūru starpniecību, vai nu ar Izglītības un zinātnes ministriju, vai nu ar Labklājības ministriju. Tur ir iespējami dažādi varianti.

Vēlējos jums pajautāt arī par studentu mobilitāti. Ja nemaldos, daudzas no mūsu augstskolām ievērojamu peļņu arī gūst no ārvalstu studentu piesaistes. Vai nepastāv risks, ka Covid-19 seku kontekstā varētu samazināties šis studentu pieplūdums un līdz ar to – universitātes zaudētu naudu. Vai ir domāts par atbalstu šādā situācijā?

Sāksim ar to, ka universitātes ir publiski atvasinātas personas. Tas droši vien ir viens no tiem diskusiju tematiem, ko Latvijā būtu jāattīsta arī pēc krīzes situācijas. Tas ir tas, kas ir iesākts ar jauno augstskolu pārvaldības modeli. Šajā brīdī mums ir 16 valsts augstskolas, 54 augstākās izglītības institūcijas (tajā skaitā koledžas un privātās augstskolas) un tas stāsts ir par to, ka mēs principā esam pieraduši pie modeļa, ka valsts augstskola un protams arī koledža gaida finansējumu no valsts. Tomēr pasaulē ir mainījies publiski atvasinātas un arī augstākajā izglītībā iesaistītās personas ne tikai finanšu modelis, bet arī kopējā struktūra.

Finansēs būtu jābūt šādai situācijai – 30% no finansējuma nāk no valsts, 30% no starptautiskiem avotiem un 30% ir arī pašas augstskolas piesaistītais finansējums.

Tāpēc par valsts finanšu subsīdijām šāda scenārija gadījumā tiek domāts mazāk, taču tiek domāts par diviem citiem variantiem – 1) kā palielināt un kāpināt finansējumu zinātnei (tieši tāpēc ir arī šī augstskolas pārvaldības reforma) un 2) mēs tieši šodien runājām par noslēguma eksāmenu atcelšanu, aizstāšanu un termiņu pagarināšanu. Tas būs globāls jautājums un nebūs tikai par ārzemju studentu ierašanos Latvijā. Tas vispār būs globāls jautājums – vai nākamā gada septembrī un oktobrī varēs notikt uzņemšana (vai nevarēs), vai būs pamats uz kā uzņemt un vai būs vispār šī kustība. Tur vēl ir gana daudz kvalitātes un paša studiju procesa pabeigšanas sakārtošanas jautājumi. Tomēr mēs par to domājam un protams, ka mēs tik tikko kā būsim tikuši skaidrībā ar tuvākajiem gada pabeigšanas darbiem, mēs uzreiz sāksim modelēt arī nākamos.

Runājot par eksāmeniem, jūs esat minējusi, ka šajā mācību gadā klātienes apmācības, visticamāk, ka vairs netiks atsāktas un centralizētos eksāmenus varētu aizstāt ar gada vērtējumu vai veidot citas gala pārbaudes. Tomēr kā šajā situācijā varētu notikt skolnieku iestāšanās augstskolās, kuras prasa tieši centralizēto eksāmenu rezultātus? Ko darīt studentiem, kuri vēlas iestāties ārzemju augstskolās?

Es sākšu no beigām. 7. aprīlī ir paredzēta kārtējā video konference Eiropas izglītības ministriem. Tajā būs divi apskatāmie jautājumi – 1) kā attālinātais mācību process norisinās konkrētajā valstī (ja tāds vispār norisinās) un 2) kopveida platforma – kā rīkoties, ja, piemēram, Latvijas skolu beidzēji grib studēt kādā no Eiropas valstīm? Es domāju, ka tā būs arī samērā kopīga vienošanās - ko mēs respektēsim/nerespektēsim? Vai būs vajadzīgs centralizētais eksāmens, jeb varēs izlīdzēties ar kādu no Eiropas pārbaudījumiem, kuru kārto svešvalodā (tajā valstī, kur tu vēlies studēt). Tur es domāju, ka būs daudzi iespējamie varianti.

Tādu jau skaidru scenāriju par to, kas būs mēs iezīmējam vēlākais uz 9. aprīli. Ir skaidrs, ka 9. aprīlī valdība gatavo lēmumu par ārkārtas situācijas pagarināšanu. Ir skaidrs, ka tāds būs un tajā brīdī mums būs skaidrs cik ilgs termiņš ir plānots un mums būs vismaz A un B varianti kā mēs rīkosimies arī centralizēto eksāmenu gadījumā.

Kādi varētu izskatīties diplomi, ko iegūst studenti vai augstskolu absolventi šogad? Kas tad īsti tajos varētu tikt rakstīts?

Noteikti, ka tur nekādu īpašu pārsteigumu nebūs. Ja tiks pieņemts lēmums atteikties no centralizētajiem eksāmeniem, tad viņiem nav sertifikāts par centralizēto eksāmenu atzīmēm. Viss pārējais attestāts sastāv no gada vērtējuma. Lielākas problēmas, ko mēs šodien šodien arī mēģinājām izrunāt ir tieši tiem beidzējiem, kuriem ir ļoti būtiska praktiskā daļa. Tas ir tehnikumos, gan ļoti daudzās augstskolās. Ja tev ir šī profesionālā izglītība, tad iespējams, ka ir nepieciešams arī šis pagarinājums. Nav iespējams pabeigt profesijas apguvi bez nokārtota kvalifikācijas eksāmena. Tieši šodien mēs vēl arī diskutēsim ar augstāko izglītību un tad skatīsimies kādus scenārijus piedāvā viņi. Kopumā – tas ir attestāts, kas sastāv no gada vērtējumiem.

Runājot par starptautisko pieredzi, jūs pirmīt teicāt, ka Maltā ir tikuši atcelti visi eksāmeni, nenotiek attālinātās mācības un ir paziņots, ka skolnieki no 6. klases tiek atstāti uz otru gadu. Tomēr viena no mūsu lasītājām nepiekrita tam un pirms intervijas nosūtīja jautājumu ar norādi, ka nevienu uz otru gadu tur īsti neatstās, mācības notiks attālināti un ar eksāmeniem viss tikšot sakārtots. Vai jūs varat šādu komentāru nedaudz pakomentēt no savas puses?

Es nevarēšu pakomentēt, jo man ir jāredz viņas avots. Mums ir izveidota izglītības ministru Whatsapp grupa un Maltas ministrs pats svētdien ir ierakstījis, ka Malta jau ir pieņēmusi lēmumu. Tāpēc droši vien, ka es uzticēšos šobrīd avotam, kas ir Maltas ministra ziņa un droši vien, ka 7. aprīlī vēl arī nāks precizējums un mēs redzēsim kādi ir citu valstu lēmumi. Tad droši vien arī būs apkopojums, ko mēs publiskosim arī no Izglītības un zinātnes ministrijas. Ja būs kādas izmaiņas, tad to mēs arī redzēsim. Tāpēc dažādi avoti noteikti prasa arī analītiku un šajā gadījumā man nav pamata neuzticēties izglītības ministram.

Nesen valdība lēma par piemaksām mediķiem saistībā ar Covid-19 krīzes apkarošanu. Vai kaut kāda finansiāla palīdzība jūsuprāt pienāktos arī skolotājiem?

Saeimas komisijā šis jautājums šodien tika aktualizēts un teikšu uzreiz, ka šobrīd Ministru kabinetā patiešām ,runājot par piemaksām, valdība vienbalsīgi lēma tās piešķirt noteiktām mediķu grupām. Uzsvēršu, ka nevis kopīgai medicīnas nozarei, bet gan tieši tām grupām, kas tiešā veidā ir iesaistītas ārkārtējās situācijas daudzajos pasākumos. Turklāt tām grupām, kurām ir krasi palielinājies darba apjoms. Tātad – izejošais princips bija tieši darba apjoma palielinājums.

Visu laiku par līdzīgu scenāriju domā arī iekšlietu struktūras un pagaidām valdība par šo izšķīrusies nav. Mēs no savas puses esam piedāvājuši bērnudārza skolotājus, jo kā ir zināms – bērnudārzos darbojas dežūrgrupiņas un skaidrs, ka varbūt tur nepalielinās darba apjoms, bet jebkurā gadījumā šī bīstamība saslimt pieaug. Pagaidām valdība nav radusi risinājumu tieši šim apstāklim, jo ir jāņem vērā, ka darba apstākļi ir mainījušies, bet tajā pašā laikā skolotājam nenotiek mācību stundas. Tādas skolas, kuras tiešsaistē realizē tādu pašu stundu grafiku ir krietni mazāk. Principā – darba specifika ir mainījusies, bet mēs nevaram uzreiz apgalvot, ka pilnīgi visiem skolotājiem ir pieaudzis darba apjoms.

Cita starpā šodien Saeimas komisijā deputāte Marija Golubeva ieteica izstrādāt kritērijus un tiem skolotājiem, kuriem ir šie kvalitatīvie kritēriji (ievēro priekšmetu saikni, ir radoši, ļoti daudz strādā pie atgriezeniskās saiknes, izvēlas formatīvo vērtējumu) domāt par atalgojuma pielikumu.

Tomēr te atkal ir stāsts par kvalitātes izvērtējumu. Tāpēc tā viennozīmīgi uzreiz es pateikt noteikti nevaru, bet ir skaidrs, ka ieviešot jauno saturu, mēs gatavojam informatīvo ziņojumu, kur mēs izvērtējam pozīcijas, kas ir veltītas izglītības apmaksai. Viena no tām ir arī šī finansējuma pārskatīšana skolotāju mērķdotācijai.

FOTO: Ieva Čīka/LETA

Vai mums izglītības sfērā kaut ko var iemācīt Covid-19 pieredze? Iespējams, mums nevajag nemaz runāt par atsevišķu skolu slēgšanu, jo mācības var realizēt attālināti?

Tik tālu varbūt es neesmu padomājusi, bet šī situācija mums jau šobrīd māca, ka 2020. gada septembrī mums būtu jāpāriet uz kompetenču pieeju. Principā ja šobrīd skolotāji vēlas nodrošināt daudzveidīgu un uz kvalitāti vērstu saturu – bērns iedziļinās un saprot, viņiem ir jāsamazina apgūstamo avotu un vielas daudzums. Viņiem ir jāiet uz to, ka viņi rosina risināt kompleksus uzdevumus, izmantot projekta metodi, vairāk iekustināt tieši šo pašvadīto skolēna paša problēmu meklēšanas un risināšanas prasmi. Tas patiešām ir ļoti liels izaicinājums, jo mēs jau arī dzirdam no medijiem, ka ļoti daudzi skolotāji pārslogo un ļoti daudzi bērni neprot plānot savu darbu. Protams, ka vecāki ir izmisumā, kad viņi ierauga, ka šīs divas lietas nav sabalansētas.

Tātad es šo visu redzu kā iespēju mainīt attieksmi pret mācību procesu. Otrkārt, nepieciešama pašvadītā mācīšanās – katrs indivīds atbild par savu gatavību un atbildību iesaistīties izglītošanās procesā. Tātad – tevi pārbauda ne tikai eksāmens un skolotājs, bet tev ir jābūt motivētam to darīt pašam. Treškārt, mums ir jāveicina digitālā pratība. Pat ja mums bija dažādi šķēršļi, šajā brīdī lielākai daļai nu vienkārši vismaz visnelielākajā apjomā tajā ir jāiesaistās. Protams, ka šo digitālo pratību var radīt ar laiku – piemēram, ja ir jāaizstāj kāds skolotājs (slimo ir kvalifikācijas kursi), platformas kā TV un virtuālā klase būs labs risinājums. Tās atvieglos skolotāja darbu un lielāku uzmanību būs iespējams pievērst personalizētām bērnu apmācībām. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi.

Es uzskatu, ka tā ir arī tāda vērtību pārvērtēšana un prioritāšu izsvēršana.

Droši vien pēc 5-10 gadiem mēs varēsim atgriezties pie tā, ka līdzīgi kā ļoti daudziem studentiem, docētājiem, šo atvērto platformu turētājiem nav vairs nepieciešama konkrēta ģeogrāfiska darba vieta, no kuras ir iespējams strādāt.

Viņiem viss ir sakārtots «mākonī» un jebkurā brīdī viņi to atver un ar savu intelektu, ar savu digitālo, problēmrisināšanas un citām prasmēm iesaistās šajā mācību procesā. Es uzskatu, ka šis process mums ļoti daudz ko iemācīs.

Kas varētu notikt ar jūsu virzītajām izglītības un zinātnes reformām pēc šīs krīzes? Vai paredzat, ka būs grūtāk kaut ko realizēt, jeb gluži pretēji – vieglāk?

Pagaidām ir grūti prognozēt. Mēs pirmkārt skatīsimies cik saspringta būs ārkārtējā situācija. Ja Latvija patiešām medicīniskajā un drošības aspektā neredzēs kraso uzlēcienu un mums šī situācija nepasliktināsies, es prognozēju, ka šīs reformas notiks un notiks tam paredzētajā laikā. Ja mēs redzēsim kādu samilzumu tieši vīrusa uzliesmojumā, tad protams, ka ir iespējama kavēšanās. Kopumā ņemot – kā es jau teicu, gan vispārējā izglītībā, gan arī augstākajā izglītībā mēs redzam tādu jaunu impulsu attīstībai, kuru mēs noteikti mēģināsim īstenot.