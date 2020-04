Kāpēc Covid-19 krīze mani iedvesmo?

Lai arī cilvēki ir šķietami pieņēmuši jaunos spēles noteikumus un turpina dzīvot, vienlaikus ar to parādās divas sabiedrības emocionālā stāvokļa dimensijas. Viena ir bailes un nedrošība par nākotni. Tāpēc šis laiks ir ļoti pateicīgs dažādu sazvērestības teoriju izplatībai, ar ko tagad vēl jo vairāk ir pārbāzti visi sosctīkli. Paralēli pastāv cita – neizsmeļamā optimisma dimensija, kas izpaužas neskaitāmos sociālo tīklu ierakstos par to, ko mēs varētu mācīties no šīs krīzes un par to, kādas jaunas iespējas parādās. Tieši par šīm iespējām es gribētu izteikties plašāk.