IZM informē par jaunā, izglītojošā TV kanāla "Tava klase" izveidi

No 6.aprīļa televīzijas kanāli "ReTV" un "Sportacentrs.com" pārraidīs izglītojamajiem paredzētu saturu un kļūs par izglītojošiem kanāliem "Tava klase". No 6.aprīļa virszemes televīzijā tiks radīts saturs skolēniem no 1. līdz 4.klasei, bet no 14.aprīļa - skolēniem, kas mācās 5. un 6.klasē. Iespējams, vēlāk saturs taps arī 9. līdz 12.klašu skolēniem.