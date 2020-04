No Covid-19 miris grupas "Fountains Of Wayne" mūziķis, hita "Stacy’s Mom" autors

Ņujorkā dzimušais mūziķis bija vairāku grupu dalībnieks, no kurām veiksmīgākā bija apvienības "Fountains Of Wayne", kas dibināta 1995. gadā. Ar grupas trešo albumu un Šlesingera sacerēto hitu "Stacy’s Mom", grupa guva komerciālus panākumus.

Šlesingers rakstījis mūziku arī seriāliem un kinofilmām. Mūziķis 1997. gadā saņēma "Oskara" nomināciju par darbu filmā "That Thing You Do!", kurā galveno lomu spēlēja Toms Henkss. Tieši Šlesingers bija filmas tituldziesmas autors.