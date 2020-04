Arstaruslmirus izdod albumu "Skatu punkti"

“Skatu punkti” ir pirmais no gaidāmo četru “Vēlējuma dziesmu” albumu sērijas, kurā katrs no albumiem metaforiski atspoguļos kādu no četrām stihijām - ūdens, zeme, uguns, gaiss. Debijas albums veltīts ūdens tematikai, liekot akcentu uz dziļumu, pludenumu, transformāciju, savienošanos ar apkārtējiem un dzīves viļņveidību.