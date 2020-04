LIZDA: Attālināto mācību dēļ daļa vielas paliks neapgūta; pedagogiem nepieciešama tehnika

Ja ārkārtējās situācijas perioda pagarināšanas dēļ tiks nolems turpināt attālinātās mācības, pedagogiem vajadzētu piešķirt darba devēja nodrošinātu portatīvo datoru un nepieciešamo programmatūru, izriet no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) aptaujāto pedagogu priekšlikumiem.

Vienlaikus skolotāji uzsver, ka jānodrošina pedagogu darba laika robežu noteikšana un to ievērošana no izglītojamo un vecāku puses. Tāpat būtu vēlams vēl lielāks psiholoģiskais atbalsts pedagogiem no administrācijas, kā arī psihologa konsultācijas pārslodzes gadījumā.