Covid-19 dēļ armiju iesaistīs arī patruļās uz robežas ar Baltkrieviju

Saskaņā ar oficiālajiem datiem, ko sniegusi Minska, līdz 1.aprīlim Baltkrievijā, kuras iedzīvotāju skaits ir aptuveni 9,5 miljoni, inficēšanās ar koronavīrusu diagnosticēta 163 cilvēkiem, no Covid-19 miruši divi cilvēki, bet izveseļojušies 53.

Jau ziņots, ka no 30.marta, atsaucoties Valsts robežsardzes lūgumam, NBS iesaistījušies Latvijas-Krievijas robežas uzraudzībā.

Atsaucoties Valsts robežsardzes lūgumam no 1.aprīļa bruņotie spēki robežsardzei sniedz atbalstu uz valsts iekšējām robežām. No 1.aprīļa bruņotie spēki palīdz Valsts robežsardzei uz robežas ar Igauniju un Lietuvu no Latvijā ieceļojošām, gan tranzītā ceļojošām personām izsniegt un saņemt apliecinājumus, ka minētās personas ievēros īpašus Covid-19 ierobežošanas pasākumus, uzturoties Latvijā.