Viltus ziņas - viens no mūsdienu kara spēcīgākajiem ieročiem

Dezinformācija, sazvērestības teorijas un viltus ziņas arvien vairāk grauj globālo informācijas vidi. Mediju pratība un spēja atšķirt patiesas ziņas no viltus ziņām ir vitāli svarīga kompetence, lai sabiedrība varētu objektīvi izvērtēt situāciju un pieņemt adekvātus lēmumus. Jaunā HBO dokumentālā filma "Pēc patiesības: dezinformācija un viltus ziņas" ("After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News") atklāj satraucošus faktus par viltus ziņām un to ietekmi uz sabiedriskās domas ietekmēšanu.