Vīrieši atgriežas mājās jeb kā uzturēt attiecības pašizolācijā

Uztveriet šo sociālās izolācijas laiku ģimenē kā dāvanu, lai novērtētu nevis tualetes papīru un griķus, bet gan to, ko jūs un jūsu partneris patiesi augstu vērtējat savā dzīvē un jūsu attiecībās. Sāciet sarunu par to, kas jums ir vissvarīgākais!

Sievietes, ja kas neizdodas kā iecerēts, biežāk nekā vīriešus nomoka vainas izjūta un kauns. Ir jāmēģina sevi neapkraut ar šīm šobrīd liekajām sajūtām, kuras tā vien gaida aiz durvīm, lai tevi "pamocītu. Ja arī tomēr uznāk saasināts satraukums un vainas izjūta par to, ka piedega vakariņas, vai kauns par to, ka kļūdījies pati, palīdzot pildīt bērna mājas darbus, atraidi to. Citiem palīdz, ja šo iemeslu uzraksta uz papīra un sadedzina. Prom no acīm, ārā no galvas!